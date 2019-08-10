Haberler Web TV Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

10.08.2019 11:23

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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