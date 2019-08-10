Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist etkisiz hale getirildi 10.08.2019 11:23

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.