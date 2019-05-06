Haberler Web TV Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

06.05.2019 11:21

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında, PKK terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.


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