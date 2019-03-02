Haberler Web TV Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

02.03.2019 16:12

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi” denildi.


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