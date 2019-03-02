Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi” denildi.
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı02.03.2019 16:12
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