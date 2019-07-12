Son dakika: Irak'ın kuzeyinde teröre ağır darbe 12.07.2019 16:32

Son dakika... Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.