Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! Tüm hedefler başarıyla vuruldu

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.
2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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