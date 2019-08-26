Haberler Web TV Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! Tüm hedefler başarıyla vuruldu

Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! Tüm hedefler başarıyla vuruldu

26.08.2019 10:22

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


Son dakika haberi... Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.



2 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava harekatında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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