MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi20.08.2019 13:39
- Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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