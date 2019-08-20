Haberler Web TV Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

20.08.2019 13:39

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.


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