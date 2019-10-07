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Son dakika: Irak kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'ya ağır darbe

07.10.2019 23:46

Son dakika haberine göre, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


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