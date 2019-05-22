Haberler Web TV Son dakika... İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber

Son dakika... İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber

22.05.2019 01:44

Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşen çocuk, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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