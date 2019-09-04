Son dakika gelişmesine göre, İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yarın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.
Son dakika... İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik oylamayı kazandı04.09.2019 01:09
- Son dakika... İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik oylamayı kazandı
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