Son dakika: İmar denetçileri bugün göreve başlıyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar 26.10.2019 13:12

İmar Denetçisi Eğitimi'nde önemli açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kaçak yapıları tespit edecek imar denetçileri bugün itibariyle göreve başlıyor. İmara aykırı hiçbir yapıya izin verilmeyecek. Kaçak yapılaşma ile topyekün hareket edeceğiz. Hiç kimse imar rantı sağlayamayacak." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, imara aykırı yapıların yıkılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılara karşı denetimlerin sürdüğünü ve tespitlerin ardından Bodrum'da olduğu gibi yıkımların gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Kurum, Antalya'da İmar Denetçisi Eğitimi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

KAÇAK YAPILAŞMAYA ASLA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İmar uygulamalarını sıkı şekilde takip etmek zorundayız. 1100 olan imar denetçisi sayısını 2100'e çıkarmış olacağız. 2100 denetçimizi 81 ilimizde görevlendireceğiz. İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir gibi metropollerde şehrin ihtiyaçlarına göre denetçilerimiz olacak. İmar denetçilerimiz nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar ve tespitleri yapacaklar. Bodrum'da olduğu gibi yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Kaçak yapılaşmaya asla ve asla göz açtırmayacağız.

İMAR BARIŞINA AYKIRI 4000 BİN KAÇAK YAPI TESPİT ETTİK

Tabiat varlıklarımızı korumak ve artırmak konusunda hedeflerimiz var. Şuan korunan alanlar yüzde 9. Bunu yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 35 ilimizde bulunan korunan alanlarımızın kaçak yapı tespit çalışmalarını tamamladık. Denetimlerimiz devam ediyor. İmar barışına aykırı 4000 bin kaçak yapı tespit ettik 423'ünü yıktık.

Ceza ve yıkım işleri hızlıca devam etti. Müteahhitlere süre verdik, yıkmazlarsa bakanlığın yıkacağı tebliğ edilmişti. Bodrum'daki 19 projenin birçoğunu kendileri yıkmaya başladılar. Yıkılmayanları da bakanlığımız aracılığıyla yıktık.

Hem havadan hem karadan birçok projeyi inceledik.

Ayder'de salıncakları kaldırdık, trafik problemlerini çözecek yolun ihalesini gerçekleştireceğiz. Dünyada ender eşi görünen turizm aksını oluşturacağız. Ayder'in hemen girişine 1800 araç kapasiteli otopark yapıyoruz. Ayder'de böylece trafik yükünü alacağız.