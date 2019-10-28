Kayseri'de, tartıştığı sevgilisi Aslan A. (41) tarafından bıçaklanan Çiğdem Tokgöz (25), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Aslan A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Son dakika: İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü28.10.2019 23:58
- Son dakika: İki çocuk annesi, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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