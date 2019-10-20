Son dakika: Iğdır'daki sınır karakoluna roketli saldırı

Son dakika haberi: Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda askerlerin yaralandığı, yaralı askerlerin Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 askerin durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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