Son dakika! İçişleri duyurdu: Ağustos ayında 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.
YENİ BİR GÖÇ DALGASINI SINIRLARIMIZ ÖTESİNDE KARŞILAYACAĞIZ
Çataklı: "(Suriye'den) Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir." ifadelerini kullandı.
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