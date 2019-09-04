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Son dakika! İçişleri duyurdu: Ağustos ayında 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

04.09.2019 13:56

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" dedi.

YENİ BİR GÖÇ DALGASINI SINIRLARIMIZ ÖTESİNDE KARŞILAYACAĞIZ
Çataklı: "(Suriye'den) Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

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