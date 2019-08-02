Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 17'si üst düzey 165 terörist öldürüldü 02.08.2019 13:15

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı yurt içinde devam eden güvenlik operasyonlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 165 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamayı yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çıtaklı, ''Temmuz ayında mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerini kullandı.