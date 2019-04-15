Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi 15.04.2019 12:22

İzmir merkezli olarak, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından uluslararası sularda büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.