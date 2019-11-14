Haberler Web TV Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lı terörist sınır dışı ediliyor

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lı terörist sınır dışı ediliyor

14.11.2019 16:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.


İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları