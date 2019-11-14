Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lı terörist sınır dışı ediliyor 14.11.2019 16:06

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir" denildi.