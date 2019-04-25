Haberler Web TV Son dakika: İBB "veri kopyalama işinin" durdurulduğunu duyurdu

Son dakika: İBB "veri kopyalama işinin" durdurulduğunu duyurdu

25.04.2019 18:10

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalama işlemini durdurduğunu duyurdu.


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