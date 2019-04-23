Son dakika: Hulusi Akar: Sözlerim çarpıtıldı

Akar: "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı."
Son dakika: Hulusi Akar: Sözlerim çarpıtıldı23.04.2019 17:21
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