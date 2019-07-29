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Son dakika: Hükümetten Salda Gölü açıklaması

29.07.2019 18:01

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresinde yapılması planlanan yapılaşmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Kurum, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz." dedi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresinde yapılması planlanan yapılaşmalara izin verilmeyeceğini duyurdu. Kurum, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz." dedi.
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