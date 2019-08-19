Haberler Web TV Son dakika: Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

Son dakika: Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi

19.08.2019 05:09

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu...


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