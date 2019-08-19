Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu...
Son dakika: Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi19.08.2019 05:09
- Son dakika: Hükümetten memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi
- Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan skandal hapis talebine sert tepki
- İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor
- Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek! Demirhan'ın özellikleri neler?
- Özel harekat, jandarma, çevik kuvvet geldi! Tokat'ta ortalık karıştı
- Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor
- İstanbul selle boğuşurken tatil yapan Ekrem İmamoğlu'nu sipariş yorumlarla aklamaya çalıştılar!
- İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Orhanlı Köyü boşaltıldı
- Meteoroloji'den Ekrem İmamoğlu'na videolu cevap! AHaber 16 Ağustos'ta uyarmıştı
- Bakan Bekir Pakdemirli'den İmamoğlu'na sert yanıt: Yöneticiler işlerinin başında olmalı
- Çanakkale korkunç olay! Küçüklü Göleti'nde erkek cesedi bulundu
- Taksim Talimhane'de meydan kavgası kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.