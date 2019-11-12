Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır. Bakan Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan yalan haberlerle ilgili Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.