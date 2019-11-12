Haberler Web TV Son dakika: Hazine'den algı operasyonlarına tepki! Hukuki süreç başlatıldı

Son dakika: Hazine'den algı operasyonlarına tepki! Hukuki süreç başlatıldı

12.11.2019 18:00

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır. Bakan Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi aleyhine oluşturulan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonunda algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır" ifadeleri kullanıldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan yalan haberlerle ilgili Bakan Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da vurgulandı.
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