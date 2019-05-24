Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İngiliz haber ajansı Reuters'a tepki gösterdi. Açıklamada, "Ekonomiyi hedef alıp algı oluşturuyorlar. haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır." denildi.
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki24.05.2019 19:00
- Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki
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