Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki 24.05.2019 19:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İngiliz haber ajansı Reuters'a tepki gösterdi. Açıklamada, "Ekonomiyi hedef alıp algı oluşturuyorlar. haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır." denildi.