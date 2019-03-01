Haberler Web TV Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

01.03.2019 10:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 zanlı yakalandı.Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 5'inin ise açığa alınan muvazzaf personel olduğu öğrenildi.Firari zanlıların yakalanması amacıyla operasyonların sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları