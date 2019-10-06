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Son dakika: Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı

06.10.2019 21:58

Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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