Son dakika: Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Hatay'da minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son dakika: Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı06.10.2019 21:58
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