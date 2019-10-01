Son dakika: Hapis cezasına çarptırılan Yaşar İpek teslim olmak için adliyeye geldi (Video) 01.10.2019 11:48

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek, teslim olmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Yaşar İpek, şu sıralar çağlayan Adliyesi'nde.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

POLİS EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel ile İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaşar İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.

ZORLAMA HAPSİ KARARI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.