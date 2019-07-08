Son dakika: Hamile kadının bulunduğu araca saldıran magandalar tutuklandı

Son dakika haberine göre Pendik'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Hamile kadın ve eşine saldıran magandaların o görüntüleri cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Son dakika: Hamile kadının bulunduğu araca saldıran magandalar tutuklandı08.07.2019 19:11
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