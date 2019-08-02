Son dakika: Halkbank da kredi faiz oranlarını indirdi! Halkbank güncel kredi faiz oranları 02.08.2019 10:40

Son dakika haberine göre Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisinde 180 ay vadeli kredinin faiz oranını yüzde 0,99'a düşüren Halkbank, tüketici ve taşıt kredilerinde de indirime gitti.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faizini yüzde 1'in altına düşürdü.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi. Böylece konut kredisinde ilk kez vade 15 yıla çıkmış oldu.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

VAKIFBANK'TAN İNDİRİM

Vakıfbank'tan da indirim geldi. Banka, yarından itibaren geçerli olmak üzere, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.

VakıfBank ayrıca, kampanyaya katılan firmaların konut projelerinden ev satın almak isteyen bireysel müşteriler için faiz oranını 180 aya kadar aylık yüzde 0,79 olarak belirledi.

Daha önce yüzde 1,78 düzeyinde bulunan tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren VakıfBank, 90 bin liraya kadar azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

BİR FAİZ İNDİRİMİ DE HALKBANK'TAN

Müşterilerine sunduğu avantajlı ürün ve hizmetleriyle bankacılık sektöründe öncü çalışmalarını sürdüren Halkbank, 2 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları Banka'ya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPMIŞTI

Para Politikası Kurulu (PPK) Murat Uysal'ın başkanlığında 25 Temmuz'da yapılan ilk toplantısında politika faizini 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e çekti, böylece 4.5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu hafta başında yaptığı toplantıda, bankaların TCMB'nin fonlama maliyetlerini düşürmesinin ardından kredi faizlerini düşürebileceğini belirterek, "Kamu bankaları başta olmak üzere bunları çok net göreceğiz. Tabii ki özel bankalar özellikle son birkaç gündür kredi kullandırım miktar ve çeşitlerine baktığımızda hareketlenme görüyoruz. Önümüzdeki hafta da trendin daha da aşağı olduğu gerçeğiyle faizlerde düşüş trendinin daha da iyi olacağını göreceğiz" demişti.