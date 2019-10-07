Haberler Web TV Son dakika! Halep'e bağlı Çobanbey'de bomba yüklü motosiklet patladı: 8 yaralı

Son dakika! Halep'e bağlı Çobanbey'de bomba yüklü motosiklet patladı: 8 yaralı

07.10.2019 15:50

Son dakika haberine göre Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.


Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.
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