Son dakika: Hakkari’de darbecilere ceza yağdı

Hakkari’de Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştiren 15 Temmuz kanlı darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle yargılanan eski askerlere yönelik karar çıktı. Aralarında Hakkari Dağ Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal’ın da bulunduğu 8 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Toplam 18 şüpheli çeşitli cezalara çarptırıldı.
Son dakika: Hakkari’de darbecilere ceza yağdı06.05.2019 12:08
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