Haberler Web TV Son dakika: Hakkari’de darbecilere ceza yağdı

Son dakika: Hakkari’de darbecilere ceza yağdı

06.05.2019 12:08

Hakkari’de Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştiren 15 Temmuz kanlı darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle yargılanan eski askerlere yönelik karar çıktı. Aralarında Hakkari Dağ Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal’ın da bulunduğu 8 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Toplam 18 şüpheli çeşitli cezalara çarptırıldı.


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