Haberler Web TV Son dakika: Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

26.07.2019 08:04

Son dakika haberi... Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı..
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