Son dakika: Hakkari Çukurca şehidinin kanı yerde kalmadı

MSB: Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK'lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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