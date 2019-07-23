Haberler Web TV Son dakika: Hakan Atilla Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi

Son dakika: Hakan Atilla Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi

23.07.2019 21:33

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.


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