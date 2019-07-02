Haberler Web TV Son dakika: Hak-İş: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız (Video)

Son dakika: Hak-İş: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevine başlayacağız (Video)

02.07.2019 10:51

CHP'deki işçi kıyımına dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.


Son dakika haberi... Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız."
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