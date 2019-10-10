Haberler Web TV Son dakika haberi: YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

Son dakika haberi: YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

10.10.2019 16:20

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İşte terör örgütlerinin bırakıp kaçtığı silahlar…


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu mensupları, köylerde güvenlik tedbirlerini ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

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