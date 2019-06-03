Son dakika haberi: Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması! 03.06.2019 16:36

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Vedat Muriç, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. A Spor'a konuşan golcü futbolcu, Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi.

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'le anılan Vedat Muriç'ten açıklama geldi. A Spor'a açıklamada bulunan golcü futbolcu Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi.

İSTANBUL'DA MURIC ZİRVESİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz akşam iftar yemeğinde Rizesporlu yöneticilerle bir araya geldi.

Vedat Muriç ile ilgilendiklerini dile getiren Albayrak, Karadeniz ekibi yöneticilerine açık bir şekilde, "Vedat'ı bize verin" dedi.

GALATASARAY TEKLİFTE ARTIŞA GİTTİ

Galatasaray'ın Vedat Muriç için 2 milyon 500 bin Euro teklifi Rizespor kanadı tarafından yetersiz bulundu. Sarı kırmızılılar, bu gelişmenin ardından teklifini 500 bin Euro daha arttırdı. Taraflar 3 milyon Euro'ya el sıkıştı.

FATİH TERİM TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı yöneticilere Vedat'ın takıma çok katkı sağlayacağını bu yüzden takımda görmek istediğini iletti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK İSTİYORUM"

Rizespor golcüsü Vedat Muriç, menajerini arayarak Galatasaray dışında herhangi bir takımla görüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Muriç menajerine, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O yüzden Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyerim." dedi.