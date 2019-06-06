Son dakika haberi: Ünal Karaman 2 yıl daha Trabzonspor'da 06.06.2019 14:26

Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yeni sözleşme imzalandı. Bordo mavililer 2 yıl daha Ünal Karaman ile çalışacak.

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

AHMET AĞAOĞLU: "ÜNAL KARAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Ünal Karaman ile altyapıya önem vererek çalışmaya başlamıştık. Sevgili hocamıza teknik direktörlüğün ötesinde sorumluluk yüklediğimizin farkındaydık. Hepimiz asli görevlerimizin dışında birçok işle uğraştık. Ben mesela başkan olarak mı hizmet ettim, tahsildar olarak mı bilmiyorum. Sanırım ikincisi. Ben Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum. Türkiye'de teknik direktörlük yapmak zorudur. Hele Trabzonspor'da daha da zordur. Allah'a şükür iyi bir şekilde bitirdik."