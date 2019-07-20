Haberler Web TV Son dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Son dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

20.07.2019 15:49

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede, Suriye, Münbiç, F-35 ve S-400 konuları ile alındı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meseleler, F-35 ve S-400 konularının yanı sıra Suriye'ye ilişkin Münbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konuları ele alındı.

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