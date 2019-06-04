Haberler Web TV Son dakika haberi: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika haberi: Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

04.06.2019 10:17

Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Jandarma ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Fabrikanın Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.

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