Son dakika haberi: RTÜK’ten Netflix açıklaması! Türkiye'den çekiliyor mu? 03.09.2019 17:10

Son dakika... RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet ortamında yayın için Blu TV, Puhu TV, Netflix, Turkcell, Vodafone,Digiturk, Tivibu gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600 kuruluştan lisans ve izin için başvuru aldıklarını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aralarında Puhu TV, Blu TV, Netflix, Turkcell, Digiturk, Tivibu ve Vodafone'un da bulunduğu 600'den fazla kuruluşun lisan ve izin başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

NETFLIX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI?

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı.

2016'da yılında yeni ülkelere açılma kararı alan Netflix bu adımı sonrası Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı.





NETFLIX'IN KAÇ TANE TÜRK DİZİSİ VAR?

2016 yılından beri Türkiye'de hizmet veren platformun ülkemizde özel ilk orijinal içeriği Hakan: Muhafız olmuştu.

Netflix bu projenin ardından Love 101 ve Atiye isimli iki Türki dizisi için de onay verdi. İki dizinin çekimleri geçtiğimiz dönemde başladı.



3 AYLIK LİSANS ÜCRETİ DE BELİRLENDİ

RTÜK'ün 26 Ağustos'ta yaptığı "Yayın Lisans Ücreti ve Yayın İletim Yetkilendirme Ücreti" ile ilgili duyuruya göre internet ortamından yayın lisans başvurularında 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde üç ay süresince yayınlara devam edilebilecek.

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan bu hizmetleri veremeyecek. İnternet üzerinden radyo lisansı için 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti yayını için de 100 bin TL lisans ücreti alınacak.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA

Netflix'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye'de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye'den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek."