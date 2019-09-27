Son dakika haberi: PFDK tarafından Ali Koç'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı (Video) 27.09.2019 16:53

Son dakika haberine göre; Tahkim Kurulu, PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği "30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası" kararının oy birliği ile kaldırıldığını açıkladı... Ali Koç'a, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik yaptığı 'sicili bozuk' açıklamaları nedeniyle ceza verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

'Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'