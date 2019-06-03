Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Son dakika haberi: Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu03.06.2019 10:11
- Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı (Video)
- SON DAKİKA: Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı
- Son dakika haberi: Diyarbakır Lice'de PKK operasyonu! Bakanlık duyurdu: 5 terörist öldürüldü
- YouTuber Beste Köse Kim Milyoner Olmak İster'de! İşte YouTuber Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği o soru...
- Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bayramda hava nasıl olacak?
- Son Dakika Haberi: Enflasyon oranı Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE ne oldu? 2019 Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu?
- Son dakika haberi: Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
- Başkan Erdoğan'dan af açıklaması! İşte yeni af yasasının detayları (Video)
- Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (il il bayram namazı saatleri 2019) VİDEO
- Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı
- Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Haziran güncel döviz kurları
- Emekliye 700 TL promosyon müjdesi | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.