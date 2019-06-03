Haberler Web TV Son dakika haberi: Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

Son dakika haberi: Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu

03.06.2019 10:11

Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.


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