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Son dakika haberi: Pençe Harekatı'na yeni sevkiyat! Diyarbakır'dan tanklar gönderildi (Video)

20.07.2019 12:30

Son dakika haberine göre TSK, Hakurk vadisinde 27 Mayıs'ta başlattığı hava destekli kara operasyonu planlı ve programlı bir şekilde devam ediyor. Operasyonlar sürerken Diyarbakır'dan tanklar trenle sınır hattına gönderildi. Tanklar, Hakkari'nin Derecik bölgesine gidecek ve oradan da askeri üslere konuşlandırılacak.


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