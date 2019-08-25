Son dakika haberi... Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.
Son dakika haberi... Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe! 15 terörist öldürüldü25.08.2019 19:17
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