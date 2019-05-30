Haberler Web TV Son dakika haberi... Ömerli Barajı'nda feci ölüm!

Son dakika haberi... Ömerli Barajı'nda feci ölüm!

30.05.2019 11:57

Ömerli'de ormanda çalışma yapan İstanbul Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekibin traktörü, yamaçtan Ömerli Barajı'na düştü. Traktör sulara gömülürken, sürücüsünü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.


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