Son dakika haberi: MİT TIR'ları davasında karar! Kritik isimlere ceza yağdı (Video) 28.06.2019 16:29

Son dakika haberine göre Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında kritik isimler hakkındaki kararını verdi. Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna varırken sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna da hükmetti.

2014 yılında Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larının durdurulmasına dair dava karar çıktı.

MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde, Adana Jandarma Bölge Komutanı eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Adana başssavcısı Süleyman Bağrıyanık 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar, devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklama suçlarından 17 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.