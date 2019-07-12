Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı: S-400'lerin ilk parçaları Ankara'ya geldi (Video) 12.07.2019 10:59

Son dakika haberi... Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimat süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:



Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.