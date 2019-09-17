Son dakika haberi: Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu

Son dakika haberine göre; Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı.
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu ve bu ünvana sahip ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
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