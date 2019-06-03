Son dakika haberi: MHP Eşme İlçe Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.
MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.
MHP, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.
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