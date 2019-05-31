Son dakika haberi... Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yaptığı son dakika açıklamasında "yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış" uyarısında bulundu. Peki bugün (31 Mayıs Cuma) İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağmur var? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu raporu...
Son dakika haberi... Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı31.05.2019 07:29
- Son dakika haberi... Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
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