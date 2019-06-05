Son dakika haberi: Merih Demiral Juventus'a transfer oldu 05.06.2019 15:44

Transferde son dakika gelişmesi... Juventus, Merih Demiral’ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İsabetli transfer tahminleriyle tanınan Sky Sport muhabiri Di Marzio'nun verdiği bilgiye göre; İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Sassuolo'dan Merih Demiral'i kadrosuna kattı.

İtalyan devi, Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için belirlenen 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Atletico Madrid, Merih için 25 milyon euro teklif etmesine karşın Juventus, ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki önceliği kullanarak mutlu sona ulaştı.